الحلقة الثانية من "سوق حريم": زوج "إلهام" يبيع محلها.. و"فخرية" تكتشف خيانة زوجها

كتب : أسماء بدوي منذ 48 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثانية، من مسلسل "سوق حريم"، اكتشاف إلهام، التي تجسد دورها الفنانة إلهام فضالي، بأن زوجها باع محلها في سوق الحريم، من خلال التوكيل الذي حصل عليه منها بالتصرف في أموالها.

وشهدت أحداث الحلقة، اكتشاف الفنانة فخرية خميس، زواج زوجها من الخادمة، وترتب على ذلك مغادرتها المنزل، وشكواها للتجار في سوق الحريم.

بينما فوجئت العمة سعاد، التي تجسد دورها الفنانة سعاد علي، بخطة أخيها وزوجته وابنهما، لطردها من المنزل، ما دفعها لإخبارهم أنها مالكة المنزل، وأنها اشترت الجزء الخاص بأخيها، الذي خسر أمواله في البورصة.

جدير بالذكر، أن المسلسل من إخراج حسين أبل، ومن تأليف الكاتب أيمن الحبيل.