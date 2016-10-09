بالفيديو: شيرين عبد الوهاب تفتح أبواب برنامجها الجديد أمام الجمهور

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب الدعوة لكل جماهيرها الراغبين بحضور تصوير برنامجها الجديد، ووضعت رابطاً لشركة متخصصة في تنظيم الأحداث الفنية، ستتولى التواصل مع الجمهور، لاختيار المشاركين بجلسات التصوير المقرر تنظيمها بمصر خلال الأيام القليلة القادمة تمهيداً لعرض البرنامج بشهر ديسمبر القادم وفقاً للموعد المحدد.

شيرين المتواجدة حالياً ببيروت أكدت في رسالة مصورة بثتها عبر كل صفحاتها الموثقة بمواقع التواصل الإجتماعي أنها وافقت على خوض تجربة تقديم البرامج أملاً في الاقتراب أكثر من الجمهور، وأنها حريصة على مشاركة محبيها تصوير البرنامج، ولكنها رفضت الكشف عن تفاصيله.

يذكر أن شيرين تصور جانباً من البرنامج في بيروت مع عدد من النجوم، بينما سيتم تصوير بقية فقراته باستديو خاص من القاهرة بمشاركة الجمهور، ويتردد أنها حصلت على 150 مليون جنية كميزانية للبرنامج ككل بينما لن يتجاوز أجرها 30 مليون جنيه في الموسم الأول.



شاهد دعوة شيرين لجمهورها للمشاركة بتصوير برنامجها الأول