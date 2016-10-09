ناصر القصبي: جائزة "سيِّدتي" تتويج لـ"سيلفي"

عبر الفنان ناصر القصبي الذي ينشغل هذه الأيام بتصوير مسلسل "العاصوف" في أبوظبي عن سعادته بفوزه بجائزة "سيِّدتي" لأفضل فنان جماهيري، وقال: "شكراً لكم، وشكراً للجمهور، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه دائماً، كما أتمنى للدراما السعودية مزيداً من التطور والحضور في مختلف المحافل، وأضاف:" بلا شك أن مثل هذه الجوائز سواء حصلت عليها أنا أو أي أحد من زملائي من طاقم مسلسل "سيلفي" تصب في المقام النهائي لصالح العمل، ورغم المنافسة الشديدة على مستوى الدراما سواء في الخليج أو الدول العربية، إلا أن الأصداء حول "سيلفي" كانت كبيرة، ولا زلنا نطمح إلى المزيد، وهذه الجوائز تمثل دافعاً لمشوارنا المقبل".