هنا الزاهد: إستفتاء "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان فرصة جيدة للإستمرار في النجومية

الفنانة هنا الزاهد التي حازت في استفتاء "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016 على أفضل وجه جديد عن مسلسل "مأمون وشركاه" قالت :" لم أتوقع على الإطلاق الفوز باستفتاء "سيدتي" ولكن فوزي جاء بمثابة خطوة قوية نحو مزيد من التألق في الفترة القادمة وأعتبره شهادة ميلاد حقيقية لي في الساحة الفنية لأنه ساهم في زيادة حماسي نحو التواجد في الفن".

وأضافت:" العمل مع عادل إمام ممتع جداً،ومريح لأي ممثل رغم نجوميته الطاغية،ولن أنسى مكالمته معي يوم 10 رمضان حيث قال لي "إنتي عفريتة ومحدش ينفع يعمل الدور ده غيرك"،وقتها شعرت أن قلبي سيتوقف من الفرحة، والتلفون كان يرتعش في يدي،وكانت أجمل وأحلى لحظة في حياتي".

وأضافت هنا:" بعد ظهوري في رمضان الماضي هناك أمور كثيرة تغيرت من وجهة نظري، فلم يعد ممكناً قبول أي عمل والسلام، فالآن أنظر للدور المعروض علي، وأقرأ الورق قبل الموافقة، كما أني أنظر للمخرج والمنتج، ولا أوافق عل العمل مع إنتاج ضعيف، لأن المشاركة في أي عمل يمكن أن يأخذ من رصيدي، رغم أني كنت أرفض بعض الأعمال في وقت سابق، ولكن الآن لابد وأن أدقق في الأعمال، ولا أنظر للجانب المادي فقط، لأن الفلوس ليست أساس الموافقة على عملي، وأجري المادي الآن يتزايد خطوة خطوة".

ويعتبر دوري في مسلسل "مأمون وشركاه"هو مولدي كفنانة ، لأنه أكسبني شهرة واسعة، ودوري وصل لقلوب الناس ونجحت في الشخصية التي قدمتها، ونيفين في هذا المسلسل تشبهني بدرجة 70 في المائة".

وأشارت في ختام كلامها:" إن الأسس التي أختار الأدوار على أساسها فلابد وأن أنظر لمساحة الدور وتأثيره، ففي مسلسل "الميزان" وافقت على الدور رغم مساحته الضيقة، ولكنه كان مؤثراً في العمل، وكان محور العمل في المسلسل وأثر في الناس، أما في مسلسل "مامون وشركاه"، كان الدور مؤثراً ومساحته كبيرة.

وأشارت هنا "إن كلاً من مي عمر، وجميلة عوض هما اللتان لفتتا نظري ضمن الوجوه الفنية الجديدة التي ظهرت بشكل واضح جداً في رمضان الماضي فطريقة عملهما تعجبني".