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دونالد ترامب يشعل الخلاف بين والد انجلينا جولي وهذا الممثل

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الأحد 09-10-2016 22:34

 

منذ أن أعلن المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب Donald Trump عن ترشحه لخوض غمار المنافسة الرئاسية، وهو يشعل الخلافات ويثير الجدلات لاسيما في الأوساط الفنية و بين نجم هوليوود.

 

مؤخراً، إشتعل الخلاف بين كلٍ من الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو Robert De Niro والممثل الشهير جون فويت Jon Voight والد النجمة أنجلينا جولي Angelina Jolie، حيث لجأ فويت إلى صفحته على موقع تويتر ليدافع عن ويهاجم في الوقت نفسه دي نيرو الذي كان قد شتم المرشح الجمهوري في نشر يوم الجمعة الماضي.

 

وغرد فويت اليوم قائلاً أنه يشعر بالخجل من الأوصاف التي أطلقها دي نيرو على ترامب، وأعرب عن استغرابه من المصطلحات التي استخدمها زميله ضد مرشح للرئاسة.

 

كما وحث مؤيدي ترامب على التعبير عن غضبهم من دي نيرو والجمهوريين الذين كانوا قد أعلنوا وقف دعم ترامب بعد سلسلة فضائح، لاسيما الفيديو الذي نشرته "واشنطن بوست" يوم السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول والذي يرجع إلى عام 2005 حيث يتحدث فيه المرشح الجمهوري بعبارات بذيئة عن النساء.

 

وعلى أثر ذلك، سحبت أكثر من 12 شخصية بارزة من الحزب الجمهوري تأييدهم لترامب، إلا أن الفيديو لم يثر غضب والد أنجيلينا جولي الذي عرف بدعمه للحزب الجمهوري، بل اعتبر أن ما قاله ترامب من عبارات جنسية يتداولها الكثير من الرجال وخاصة حين يكونوا صغاراً في السن.   

 

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