غريب في أحضان الزوجة.. تفاصيل الفضيحة الجنسية التى هزت شبرا

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة غير أخلاقية، حيث فوجئ مقاول بزوجته فى أحضان رجل آخر على فراش الزوجية، يمارسان الرذيلة، فصرخ واستدعى الجيران الذين أمسكوا بعشيقها وتوجهوا به إلى قسم الشرطة، قبل أن تتمكن الزوجة من الهرب.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد حسن زيور رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من ع . س سن 33 مقاول،يفيد أنه أثناء عودته من عمله فوجئ بوجود شخص غريب عار الجسم داخل شقته رفقة زوجته المدعوه ه أ سن 27 ربة منزل فأسرع للإمساك بهما إلا أن الزوجه تمكنت من الهرب وقام الزوج بالصياح لإيقاظ الجيران وتمكنوا من الإمساك بالعشيق وتبين أنه يدعى م ع سن 22 وقاموا بتسليمه لقسم الشرطة.

وبمواجهة المتهم اعترف أنه تعرف على زوجة المبلغ منذ فترة عن طريق الهاتف وحضر لرؤيتها عقب تأكيدها له بعدم وجود زوجها إلا أنه فوجئ بحضور زوجها وبسؤال المبلغ عن زوجته قرر أنها تمكنت من الهرب حال انشغاله بضبط المتهم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

شبكةعيونالإخبارية

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