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نشرة «ONA» | تفاصيل مشاركة جيجي زايد مع عمرو أديب .. إنجي أنور تبدأ “الجملة ناقصة” .. رئيس الوزراء في ضيافة “CBC”

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نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

في إطلالة جديدة لبرنامج “كل يوم” المذاع شاشة “ON E” بالتزامن مع إذاعة راديو نغم fm ، تنضم خبيرة فن الطهي والاتيكيت جيجي زايد بالمشاركة في البرنامج لتقديم فقرة خاصة جدا مع الإعلامي عمرو أديب على أن تقدم أولى حلقاتها يوم الإثنين المقبل.. للمزيد

خبيرة فن الطهي والاتيكيت جيجي زايد

خبيرة فن الطهي والاتيكيت جيجي زايد

تنشر الصفحة الرسمية لاذاعة “نغم اف ام” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة من قصص أبطال حرب أكتوبر الذين ضحوا من أجل رفعة الوطن و من أجل تحرير أراضيه ، و منهم من تحدى اعاقته و أصر على الاشتراك في الحرب.. للمزيد

إذاعة نغم FM (أرشيفية)

إذاعة نغم FM (أرشيفية)

بدأت الإعلامية إنجي أنور، تقديم أولى حلقات برنامجها «الجملة ناقصة»، على راديو «ميجا FM »، اليوم الأحد، واستضافت الإعلامية الفنان مدحت صالح للحديث عن القيم المختلفة مثل «الجدعنة، والشهامة، والرجولة، والصدق، والمروءة، وإتقان العمل».. للمزيد

الإعلامية إنجي أنور

الإعلامية إنجي أنور

ظهر الإعلامى جابر القرموطي فى برنامجه “مانشيت القرموطي”، اليوم الأحد، بمحاكاة لاحتفالية بمرور 150 عام على الحياة النيابية المصرية، حيث ظهر على بوديوم كبير كالذى يظهر عليه رئيس مجلس النواب “منصة رئيس مجلس النواب”، وعليها ميكروفونات.. للمزيد

جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

يستضيف برنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «CBC» المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساء.. للمزيد

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء – أرشيفية

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء – أرشيفية

يستضيف الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، الفنانة نيرمين الفقي، فى حلقة خاصة من برنامج بوضوح فى العاشرة مساء اليوم الأحد على شاشة الحياة.. للمزيد

جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

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أونا

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