الرئيس الفرنسي : لست متأكدًا من استقبال «بوتين» خلال زيارته باريس

قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، في مقتطفات من مقابلة تلفزيونية نشرت اليوم الأحد، إنه غير متأكد مما إذا كان سيستقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المقررة إلى باريس في 19 أكتوبر.

وأدان أولاند دعم بوتين “غير المقبول” للضربات الجوية السورية، ولدى سؤاله عن الزيارة قال الرئيس الفرنسي لتلفزيون “تي إف1″ إنه “ربما سيستقبله”، مضيفًا “مازلت أسأل نفسي هذا السؤال”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتسآئل “هل بإمكاننا فعل أي شيء يجعله يوقف ما يفعله مع النظام السوري، وهو دعم قصف سكان حلب بقواته الجوية”.

وتابع أولاند أن سكان شرق حلب الذي يتعرض لقصف عنيف “هم ضحايا لجرائم حرب”، مشيرًا إلى أن “من يرتكبون هذه الأفعال سيحاسبون أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وذكر تلفزيون “تي إف1″ إن المقابلة كاملة ستذاع الاثنين.