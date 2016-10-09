حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أكتوبر 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: إذا بدت لك الأجواء دقيقة لمواجهة، فاعلم أنها تسير نحو التصعيد في وسطه، وقد تتحول إلى احتكاكات كبيرة

عاطفياً: حضورك الظريف في كلّ مكان تحلّ فيه يجعل منك شخصاً محبوباً لدى الشريك

صحياً: لا تضطرب إذا أفادك الطبيب بأنّ وضعك الصحي حرج بعض الشيء، لأن العلاج سيفيدك

برج الثور

مهنياً: تهوّرك وتصرفك غير المدروسين تجاه الآخرين، قد يدفعانك إلى ارتكاب أخطاء غير متعمدة، فتريث حتى تتجنّب ذلك

عاطفياً: انعطاف جيد ومزاج رائع ومواعيد حب، ويستجد أمر غير متوقع يعزز أوضاعك العاطفية

صحياً: تساعدك التمارين الرياضية التي تمارسها مع الأصدقاء على التنفيس عن الضغوط

برج الجوزاء

مهنياً: حبك للعمل يؤدي دوراً حاسماً في تزكية وضعك المهني، وهذا تكون له انطباعات إيجابية متعددة

عاطفياً: الشك غير المبرّر من الشريك يسهم في زيادة النفور بينكما، وقد يكون له انعكاسات سلبية غير متوقعة

صحياً: يمكنك التخلّص من السمنة الزائدة إذا كنت صاحب إرادة قوية وقرارات حاسمة

برج السرطان

مهنياً: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك

عاطفياً: يوم عاطفي جياش ومشرق تجد خلاله الحلول لمشاكلك أو تلتقي من يهتف له قلبك إذا كنت خالياً

صحياً: الرشاقة التي تتمتع بها تريحك نفسياً وتساعدك على القيام بكل ما تريد إنجازه براحة

برج الأسد

مهنياً: تقدم على تغيرات جذرية في العمل، وتشعر بأنّ الحياة تتجاوب معك بلا عراقيل ووفقاً لما خططت له

عاطفياً: قد يضع الشريك اليوم شروطاً جديدة أمامك لا تستسيغها أو يجعلك مضطرباً قليلاً

صحياً: أنت مرتاح البال قليلاً هذا اليوم، وهذا ما ينعكس إيجاباً على وضعك النفسي والصحي

برج العذراء

مهنياً: ربّما تختلف مع الزملاء ويسود النفور لأن الأمور تبدو على درجة كبيرة من التشنّج

عاطفياً: يؤشر هذا اليوم إلى حب جديد يطرق باب قلبك فترحّب به بتفاؤل، لأنه يحمل معه مشروع زواج

صحياً: تشارك في سباق يقام في الجوار حيث تقيم، وتمضي يوماً ممتازاً على الصعيد الصحي

برج الميزان

مهنياً: هذا اليوم مهم جداً يحمل إليك نجاحاً باهراً شرط التعامل مع الأمر الواقع بهدوء وحكمة ومسؤولية

عاطفياً: تتحول صداقة أو زمالة إلى علاقة حب، فاستعدّ لهذا التغيير الكبير في حياتك

صحياً: حتى في الخريف يبقى الطقس جيداً، ويصبح ملائماً للمشي، فقم بذلك

برج العقرب

مهنياً: لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة وتبدّلاً لبعض الأوضاع بحيث تضع حدّاً لشراكة أو لتعاون قديم

عاطفياً: يبشرك هذا اليوم بحب جديد مستقر هذه المرة، ويدفعك إلى عدم التفكير في الماضي

صحياً: استمع إلى نصائح المقربين منك، فهي لمصلتحك صحياً لأنها عملية ومفيدة

برج القوس

مهنياً: تتمتع بنشاط ذهني وجسدي باهر وركّز اهتماماتك على بعض المكاسب المالية المحتملة

عاطفياً: تضعك المسؤولية التي تشعر بها بسبب ارتباطك بالحبيب في توتر شديد، لكنك تتخلص من هذا التوتر بأسلوبك الخاص

صحياً: لا تظهر أمام الآخرين أنك لا ترغب في القيام بحركات مفيدة لصحتك، بل بين العكس وأنت الرابح

برج الجدي

مهنياً: يوم رائع جداً لرسم معالم مستقبلك المهني، وإذا تجاوزت بعض المشاكل فإن الأيام المقبلة ستكون أفضل ومشرقة

عاطفياً: يوم رومانسي مليء بالعذوبة الكبيرة والمغامرات والاتصالات والمفاجآت السارة جداً

صحياً: يوم من الاضطراب والقلق النفسي سببه خبر مزعج يقض مضجعك

برج الدلو

مهنياً: عليك أن تجد حلولاً جذرية للمشكلات التي قد تعترضك اليوم، وقد تجبر على اتخاذ قرارات نهائية

عاطفياً: تبدأ رحلة عاطفية جديدة وتعيد النظر في بعض العلاقات بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيراً منك

صحياً: حاول أن تتجنّب كثرة المجهود غير المبرّر، لأنك ستواجه بعض التعب ويستحسن أن ترتاح

برج الحوت

مهنياً: محطة جديدة في حياتك المهنية، ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت على المبادىء التي انطلقت منها

عاطفياً: تشعر بالانزعاج بسبب استخفاف الشريك بك وتقرر الابتعاد عنه بعض الشيء

صحياً: أنت صاحب إرادة صلبة، وقد بدأ ظهور ذلك من خلال انكبابك على ممارسة الرياضة بانتظام

ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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