الرئيس الكولومبي يعتزم التبرع بقيمة جائزة نوبل لضحايا الحرب الأهلية في بلاده

أعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عزمه التبرع بقيمة جائزة نوبل للسلام لضحايا الحرب الأهلية في بلاده، والتي امتدت طوال 50 عاما بين الحكومة الكولومبية وحركة فارك اليسارية المسلحة، وذلك حسبما أفادت فرانس برس.

وفاز الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بجائزة نوبل للسلام للعام الحالي (2016)، بعد أن اختارته لجنة نوبل النرويجية من بين 376 اسما رشحوا لهذه الجائزة قبل يومين.

وأعلنت اللجنة اليوم الجمعة فوز سانتوس بجائزة نوبل للسلام هذا العام، نظرا “لجهوده من أجل إنهاء الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من خمسين عاما في بلاده”.

ووقع سانتوس على اتفاق للسلام مع حركة فارك المسلحة إلا أن الشعب رفض هذا الاتفاق في استفتاء شعبي جاءت فيه نسبة الرفض أعلى من 50% بنسبة ضئيلة للغاية.