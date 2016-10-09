أولاند: سكان حلب ضحايا جرائم حرب ويجب محاكمة الجناة

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن سكان حلب ضحايا جرائم حرب وأن المسؤولين عنها سيحاكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الرئيس أولاند – في مقابلة اليوم مع قناة (تي ام سي) الفرنسية – ” إنه من غير المقبول الدعم الروسي لنظام بشار الأسد في مدينة حلب السورية”.

وتساءل عما اذا كان يجب أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي من المقرر أن يزور باريس قريبا.

وكانت وكالات أنباء روسية قد نقلت الخميس الماضي عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور باريس في 19 أكتوبر لبحث الوضع في سوريا وأوكرانيا مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند.

ويشار الى أن روسيا استخدمت أمس السبت حق النقض ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب، ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الدولي الذي رفض بدوره مشروع قرار قدمته موسكو.

أ ش أ