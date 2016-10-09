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وزيرة التعاون الدولي تنعي النائبة أميرة رفعت

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وزيرة التعاون الدولي تنعي النائبة أميرة رفعت وزيرة التعاون الدولي تنعي النائبة أميرة رفعت

سحر نصر وزيرة التعاون الدولي – أرشيفية

نعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ببالغ الحزن والأسى النائبة أميرة رفعت عضو مجلس النواب، والتي لقيت مصرعها في حادث انقلاب سيارتها على بعد 30 كيلو مترا اتجاه مدينة طور سيناء، أثناء سفرها لحضور احتفالية مرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية (البرلمانية) في والمنعقدة في مدينة شرم الشيخ.

وأكدت نصر أن مجلس النواب فقد نائبة كانت مثالا مشرفا للمرأة المصرية، ومدافعة عن حقوق المواطنين.

وتقدمت الوزيرة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة وذويها وأهالي دائرتها ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال سائلة المولى – عز وجل – أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته , ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

أ ش أ

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