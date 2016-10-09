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العراق يخفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا في نوفمبر

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العراق يخفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا في نوفمبر العراق يخفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا في نوفمبر

أرشيفية

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في شحنات نوفمبر تشرين الثاني 0.05 دولار إلى مستوى يقل 1.45 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي عمان ودبي عن الشهر السابق.

وبحسب رويترز قالت سومو في بيان بالبريد الإلكتروني إنه تقرر تسعير شحنات خام البصرة الثقيل المتجهة إلى آسيا في الشهر ذاته بواقع 6.15 دولار للبرميل دون متوسط سعر خامي عمان ودبي.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في شحنات نوفمبر تشرين الثاني إلى أسواق الأمريكتين عند مستوى مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت ناقصا 0.60 دولار للبرميل بدون تغير عن الشهر السابق في حين زاد سعر بيع خام كركوك إلى الولايات المتحدة 0.35 دولار للبرميل فوق المؤشر.

وبالنسبة للشحنات المتجهة إلى أوروبا هبط سعر خام البصرة الخفيف 0.20 دولار ليصل إلى سعر خام برنت مخصوما منه 4.90 دولار للبرميل ولم يتغير سعر شحنات نوفمبر تشرين الثاني من خام كركوك إلى خصم قدره 4.85 دولار.

 

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