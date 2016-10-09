«رئيس الشئون العربية بالأهرام»: الشارع المصري غير مرحب بتحذيرات أمريكا وبريطانيا

قال رئيس قسم الشئون العربية بجريدة الأهرام العربي الكاتب، أسامة الدليل، إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا ملتزمون دائمًا بمواقف سياسية واحدة.

وأضاف «الدليل»، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن تحذيرات دول أمريكا وبريطاينا وكندا لرعاياهم بتجنب التجمعات الكبيرة والأماكن العامة حتى يوم الأحد، غير مرحب به في الشارع المصري، لأن هؤلاء الدول انحازوا قبل ذلك للمخربين في مصر.

وأوضح «الدليل»، أن تصريحات رئيس مجلس العموم البريطاني، بأن تحذير السفارة البريطانية في القاهرة لم يعلم عنه شئ، يُعد أخطر ما في الموضوع، وذلك لأن هذه الدول الغربية فقدت المصداقية في الشارع المصري.