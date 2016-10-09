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«خبير أمني»: الواقع يكذب ما أطلقة الغرب حول الأوضاع الأمنية فى مصر

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«خبير أمني»: الواقع يكذب ما أطلقة الغرب حول الأوضاع الأمنية فى مصر «خبير أمني»: الواقع يكذب ما أطلقة الغرب حول الأوضاع الأمنية فى مصر

خالد عكاشة، الخبير الأمنى والاستراتيجي

قال خالد عكاشة، الخبير الأمنى والاستراتيجي، إن التحذيرات الأمنية للسفارة الأمريكية بالقاهرة يعكس حالة القلق الأمريكي تجاه الواقع الأمني المصري فى ظل تنامي الظاهرة الإرهابية على المستوى الأمني، لافتًا  أن أمريكا اصدرت 9 تنبيهات لرعاياها حول العالم ولم تصدق توقعاتها مرة واحدة.

وأضاف «عكاشة»، خلال حواره لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن امريكا أول دولة أطلقت تحذيراتها وتبعتها ثلاثة دول أخرى تتطابق مع الولايات المتحدة فى الرؤى والأفكار، مشيرًا إلى أن الواقع يكذب ما أطلقة الدول الغربية حول الأوضاع الامنية فى مصر التى باتت مستقرة بعد النجاحات الأمنية الأخيرة ضد رؤوس الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

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