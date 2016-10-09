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غدًا.. محاكمة أمين شرطة لاتهامه بقتل بائع بـ «القاهرة الجديدة»

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غدًا.. محاكمة أمين شرطة لاتهامه بقتل بائع بـ «القاهرة الجديدة» غدًا.. محاكمة أمين شرطة لاتهامه بقتل بائع بـ «القاهرة الجديدة»

أرشيفية

 تنظر، غدًا، الأثنين، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، محاكمة أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق، في قضية أتهامه بارتكاب جريمة قتل أحد البائعين بمنطقة الرحاب في القاهرة الجديدة، مستخدمًا سلاحه الأميري، وذلك في أعقاب مشادة كلامية بينهما بسبب الاختلاف على سعر أحد المشروبات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت أمين الشرطة المتهم، إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إليه ارتكابه لجريمة قتل مصطفى محمد مصطفى محمد، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن باغته بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الأميري، بندقية آلية، اخترقت بعضها جسده، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، كما شرع في قتل المجنى عليهما خليفه أحمد خليفه ويحيى خيري عبد الرحيم، عمدًا بغير سبق الإصرار والترصد.

وذكر قرار الاتهام، أن المتهم أتلف عمدًا أموالا منقولة لايمتلكها، تتمثل في سيارة أجرة المملوكة للمجني عليه رجب كمال عبدالله، والتي تصادف مرورها أثناء إطلاق المتهم للنيران من سلاحه الناري، وذلك بان أطلق وابلًا من الأعيرة النارية اخترقت جنايات السيارة، على نحو ترتب عليها وقوع أضرارا مالية.

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