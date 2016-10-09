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نانسي عجرم تضفي بعدًا إنسانيًا على الحلقة الرابعة من برنامج «Project Runway ME»

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نانسي عجرم تضفي بعدًا إنسانيًا على الحلقة الرابعة من برنامج «Project Runway ME» نانسي عجرم تضفي بعدًا إنسانيًا على الحلقة الرابعة من برنامج «Project Runway ME»

نانسي عجرم

تناولت الحلقة الرابعة من البرنامج العالمي بصيغته العربية «Project Runway ME» على قناة «MBC 2»، العمل الإنساني لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، إذ كُلف المصممون الـ 12 الذين أتوا من مختلف أنحاء العالم العربي، واجتازوا امتحان الحلقة الثالثة بنجاح، بتصميم معطف شتوي مناسب لمواجهة برد الشتاء والصقيع الذي يتعرض له اللاجئون السوريون في المخيمات في لبنان، وذلك بمبادرة من «MBC الأمل» التي أخذت على عاتقها تصنيع أعداد وافرة من المعاطف الشتوية، وفقًا للتصميم الفائز في الحلقة.

واستطاع مهند كوجاك من مصر تقديم أفضل تصميم لمعطف شتوي، فيما اعتُبرت تغريد العريّض من البحرين، صاحبة أسوأ تصميم بعد وقوفها في منطقة الخطر مع إلهام أيت سيل من المغرب.

وتم تنفيذ كل تلك الخطوات تحت إشراف لجنة التحكيم المؤلفة من رئيسها المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وعارضة الأزياء التونسية – الإيطالية عفاف جنيفان، إضافة إلى النجمة نانسي عجرم ضيفة الحلقة الرابعة من البرنامج.

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