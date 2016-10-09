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ضبط ملح وبلح وجبن قديم غير صالح للاستهلاك بحملة لمديرية الصحة بالإسكندرية

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ضبط ملح وبلح وجبن قديم غير صالح للاستهلاك بحملة لمديرية الصحة بالإسكندرية ضبط ملح وبلح وجبن قديم غير صالح للاستهلاك بحملة لمديرية الصحة بالإسكندرية

> الاسكندرية جاكلين منير

ضبطت إدارة مراقبة الاغذية التابعة لمديرية الصحة بالاسكندرية ، 3 طن ملح طعام مكرر يودي خشن بأحد المصانع بالعجمي بعد ان ثبت من الفحص عدم مطابقة العينات للمواصفة وقد تم تحرير محضر جنحة صحية ، كما تم ضبط 35 كجم بلح جاف بمحل بقالة بمنطقة ابو يوسف بالعجمى بعد أن ثبت من الفحص الظاهري احتوائها علي حشرات حية (سوس) ، كما تم ضبط 48 كجم جبن قديم بعد ان ثبت من الفحص احتوائها علي حشرات حية (سوس).

وقال رأفت شوقى مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بأن الحملة جاءت  بناء على توجيهات الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وأوضح "شوقى" أنه يتم إرسال عينة من جميع المضبوطات إلى المعامل المركزية التابعة للمديرية لتأكيد نتيجة الفحص الظاهرى كما يتم عرض جميع المضبوطات علي النيابة العامة لتقرير ما يتم بشأنها.


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