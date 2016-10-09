خالد صلاح لمتحدث الشيعة: أنا سنى يخشى على بلاده من الانشقاق والتمزق

اعترض إسلام الرضوى، المتحدث باسم الشيعة فى مصر، على ما ذكره الكاتب الصحفى خالد صلاح فى الفقرة الأولى من برنامجه "على هوى مصر" ضد الشيعة ونيتهم فى التوغل داخل مصر، قائلًا "حضرتك منحاز بشدة جدا وهذا خلاف للمهنية"، الأمر الذى جعل خالد صلاح يرد "طبعا لازم أنحاز علشان أنا سنى يخاف على بلاده من الانشقاق والتمزق ويرى ما حدث فى اليمن ولبنان والعراق وسوريا ويخاف على بلاده".

وأضاف "الرضوى"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، أنه من الواضح أن مصر تشارك فى العدوان على اليمن الذى تقوده السعودية، زاعما أن الشيعة فى اليمن متمثلين فى "الحوثيين" لم يتلقوا أى تمويلات من إيران.

وأوضح المتحدث باسم الشيعة، أنه وُلد سنيا وليس شيعى، وكان والده سنى قبل أن يتشيع، لكنه خيره وهو صغير بين المذهبين، وقدم له كتب سنية وشيعية، فاختار هو الشيعية لأنه وجد الحق فيها، حسب إدعاءه.

وأشار الرضوى، إلى أن أعداد الشيعة فى مصر تصل إلى 3 ملايين، وحسب مركز ابن خلدون فى سنة 1996 كانت أعدادهم داخل الدولة 750 ألف شيعى، لكن هذه الأعداد لا خطورة منهم على مصر أو أى دولة.