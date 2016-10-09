أخبار عاجلة

قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... يجب أن ننظر إلى مناهج التعليم لمكافحة التطرف والإرهاب -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

عماد حمدي يؤكد أن مصر لم تتغير منذ عام 1971 : "ياما جاري في الدنيا يا مجاري" ...

  • مصر
  • 65
Google+ Print
عماد حمدي يؤكد أن مصر لم تتغير منذ عام 1971 : "ياما جاري في الدنيا يا مجاري" ... عماد حمدي يؤكد أن مصر لم تتغير منذ عام 1971 : "ياما جاري في الدنيا يا مجاري" ...

نشرت صفحة «شرم الشيخ» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لقطات من الفيلم الأبيض والأسود، ثرثرة فوق النيل، الذي تم عرضه عام 1971، ويلقي الضوء على الأفعال التي كانت تحدث في بذلك الوقت، وأشارت الصفحة إلى أن الأعمال ذاتها تحدث في وقتنا الحالي.

وعلّقت الصفحة على الفيديو قائلة: «شوف الكلام ده كان بيحصل من إمتى ومازال بيحصل، الفيديو ده فيه الخلاصة»، وظهر عدد من العمال وهم يحفرون في الأرض وسط شارع يكتظ بالسيارات والناس، دون الاهتمام بضرورة إتمام تلك المهام في أوقات أخرى تتناسب مع حركة سير السيارات والأشخاص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية