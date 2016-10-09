عماد حمدي يؤكد أن مصر لم تتغير منذ عام 1971 : "ياما جاري في الدنيا يا مجاري" ...

سمر العشري

نشرت صفحة «شرم الشيخ» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لقطات من الفيلم الأبيض والأسود، ثرثرة فوق النيل، الذي تم عرضه عام 1971، ويلقي الضوء على الأفعال التي كانت تحدث في مصر بذلك الوقت، وأشارت الصفحة إلى أن الأعمال ذاتها تحدث في وقتنا الحالي.

وعلّقت الصفحة على الفيديو قائلة: «شوف الكلام ده كان بيحصل من إمتى ومازال بيحصل، الفيديو ده فيه الخلاصة»، وظهر عدد من العمال وهم يحفرون في الأرض وسط شارع يكتظ بالسيارات والناس، دون الاهتمام بضرورة إتمام تلك المهام في أوقات أخرى تتناسب مع حركة سير السيارات والأشخاص.

شبكةعيونالإخبارية

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