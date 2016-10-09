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وزارة الخارجية الجزائرية: إطلاق سراح سجين جزائرى بالعراق

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وزارة الخارجية الجزائرية: إطلاق سراح سجين جزائرى بالعراق وزارة الخارجية الجزائرية: إطلاق سراح سجين جزائرى بالعراق

>الجزائر /أ ش أ/

 أكد الناطق الرسمى باسم وزارة الشئون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن على الشريف أن السلطات العراقية أطلقت سراح مواطن جزائرى كان مسجونا لديها بتهمة اجتياز الحدود بصورة غير شرعية.

وقال الشريف، فى تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الأحد، أن السلطات العراقية أطلقت سراح مواطن جزائرى كان مسجونا لديها بتهمة اجتياز الحدود بصورة غير شرعية، وقامت سفارة الجزائر ببغداد بإتمام الإجراءات القنصلية الخاصة بعودته إلى أرض الوطن.

وأضاف أن إطلاق سراح هذا المواطن جاء تتويجا للجهود المكثفة الهادئة والمتواصلة تجاه السلطات العراقية التى أبدت تفهما وتعاونا أخويا فى التعامل مع هذا الملف، مؤكدا أن المساعى تبقى متواصلة قصد طى هذه المسألة نهائيا وفى أقرب الآجال الممكنة.

وأكد الناطق الرسمى باسم وزارة الشئون الخارجية أن ملف السجناء الجزائريين بالعراق الذى يحظى باهتمام شخصى من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان فى صميم أولويات الدبلوماسية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة.

 


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