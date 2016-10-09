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«كوبر»: خبرة الحضري ومهارة صلاح حسمتا نقاط المباراة

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«كوبر»: خبرة الحضري ومهارة صلاح حسمتا نقاط المباراة «كوبر»: خبرة الحضري ومهارة صلاح حسمتا نقاط المباراة

هيكتور كوبر المدير الفني لمنتحب

أبدى المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، الأرجنتيني هيكتور كوبر عن سعادته بالفوز، الذي تحقق اليوم الأحد، على الكونغو بنتيجة 2-1، ضمن افتتاح دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأكد كوبر أن سوء تمركز مدافعي الكونغو وتباطؤهم في الارتداد كانت من أهم مفاتيح الفوز بالمباراة، مشيراً إلى أن تحركات الثلاثي محمد صلاح وعبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه في الثلث الهجومي، وأمامهم باسم مرسي لعبت دوراً بارزاً في إصابة مرمى المنافس بالهدفين واقتناص الفوز.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية أضاف كوبر أن “الفراعنة حققوا المطلوب من المباراة، وهو العودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط وتصدر المجموعة مبكراً، خاصة قبل مواجهة غانا المرتقبة في الجولة الثانية لتصفيات المونديال “.

وقال مدرب “الفراعنة”: “خبرة الحضري واستغلال مهارات الثلاثي الهجومي صلاح والسعيد وتريزيغيه من أهم أسباب الفوز اليوم”.

وتابع المدرب الأرجنتيني “لا يزال أمامنا مشوارًا طويلًا وشاقًا في تصفيات المونديال بجانب خوضنا نهائيات أمم أفريقيا، المرحلة المقبلة تحتاج لجهد كبير”.

من جانبه، أعرب حارس مرمى المصري وقائده، عصام الحضري عن سعادته سعادته بالفوز خارج الديار على حساب الكونغو كاسرين عقدة البداية التي لازمت “الفراعنة” طويلاً .

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