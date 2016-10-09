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رجل أعمال هندي يشتري لوحة تحمل رقم «5» بـ33 مليون درهم

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رجل أعمال هندي يشتري لوحة تحمل رقم «5» بـ33 مليون درهم رجل أعمال هندي يشتري لوحة تحمل رقم «5» بـ33 مليون درهم

رجل الأعمال مع اللوحة

اشترى رجل الأعمال هندي الجنسية، بالويندر ساهاني، لوحة رقم “D5″ بـ33 مليون درهم إماراتي “نحو 9 مليون دولار” في مزاد “هيئة الطرق والمواصلات” في دبي.

ويملك ساهاني، شركة “آر إس جي إنترناشيونال” للعقارات، التي تعمل في الإمارات، الكويت، الهند، والولايات المتحدة.

وأكد ساهاني لصحيفة “غالف نيوز” ، “أُحب جمع لوح الأرقام النادرة، وأنا فخورٌ بهذا الرقم. أحب الرقم تسعة وD5 تجمع إلى تسعة، لذا لم أتردد”، في إشارة إلى حرف D وهو الرابع في الانجليزية، مضيفًا أنه سيضع هذه اللوحة على إحدى سياراته من طراز “رولز رويس”، وقد اشتريت لوحة “O9″ العام الماضي بـ25 مليون درهم.

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