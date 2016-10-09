رجل أعمال هندي يشتري لوحة تحمل رقم «5» بـ33 مليون درهم

اشترى رجل الأعمال هندي الجنسية، بالويندر ساهاني، لوحة رقم “D5″ بـ33 مليون درهم إماراتي “نحو 9 مليون دولار” في مزاد “هيئة الطرق والمواصلات” في دبي.

ويملك ساهاني، شركة “آر إس جي إنترناشيونال” للعقارات، التي تعمل في الإمارات، الكويت، الهند، والولايات المتحدة.

وأكد ساهاني لصحيفة “غالف نيوز” ، “أُحب جمع لوح الأرقام النادرة، وأنا فخورٌ بهذا الرقم. أحب الرقم تسعة وD5 تجمع إلى تسعة، لذا لم أتردد”، في إشارة إلى حرف D وهو الرابع في الانجليزية، مضيفًا أنه سيضع هذه اللوحة على إحدى سياراته من طراز “رولز رويس”، وقد اشتريت لوحة “O9″ العام الماضي بـ25 مليون درهم.