بالصور.. تطعيم العاملين بمستشفي جامعة «بني سويف» ضد إلتهاب الكبد الوبائي‎

طعمت إدارة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة ببني سويف، تحت رعاية الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي وكيل وزراة الصحة، وبإشراف الدكتورة هبة صبري مدير إدارة الفيروسات الكبدية بالمديرية، والفريق الصحى بمستشفى جامعة بنى سويف من الذين لهم تعامل مباشر مع الدم، فضلاً عن تدريببهم على طرق الحقن الآمن وتعليمات التطعيم .

كما قامت الإدارة بعمل تنوية بمستشفي جامعة بني سويف عن توافر مصل الالتهاب الكبدى B لدى مديرية الصحه «الأميو نوجلوبيو لين» الذى يعطى للطفل المولود المصاب بفيروس Bخلال الـ 12 ساعه الاولى من الولادة.