تصفيات المونديال.. منتخب تونس يفوز على ضيفه غينيا بهدفين دون رد

فاز المنتخب التونسي مساء اليوم الأحد، على نظيره الغيني بهدفين نظيفين، في إطار مباريات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وأحرز هدفي المباراة، التي أقيمت على ملعب مصطفي بن جنات بتونس، كل من أيمن عبد النور المحترف في صفوف فالنسيا الإسباني في الدقيقة 59 وأنيس بن حتيرة المحترف في صفوف دارمشتاد الألماني في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب نسور قرطاج المركز الثاني خلف منتخب الكونغو الديمقراطية الذي تغلب أمس على نظيره الليبي بأربعة أهداف دون رد.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب تونس يقع في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبات غينيا وليبيا والكونغو الديمقراطية.

أ ش أ