إصابة شخص بمقذوف أطلق من الأراضي اليمنية على جنوب السعودية

أصيب صبي يمني نتيجة سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية على محافظة صامطة جنوب المملكة العربية السعودية على الحدود مع اليمن.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى بن عبدالله القحطاني في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية أن فرق الدفاع المدني باشرت اليوم الأحد بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على منزل مقيم يمني بمحافظة صامطة، ما نتج عنه إصابة أحد أبناءه يبلغ 14 عاما، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وباشرت الجهات المعنية الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

أ ش أ