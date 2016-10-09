24 خاصية "مبهرة" لن تصدقها في "آي فون" : 80% من المستخدمين لا يعرف عنها شيئاً ...

سمر العشري

نشرت صفحة «آي يوس وورلد» على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من المزايا المبهرة التي ينعم بها التليفون المحمول «آي فون»، التي ستدفعك لتمني امتلاكه دون غيره.

وعملت الصفحة على إلقاء الضوء على عدد من الخواص التي تتوفر داخل تلك الهواتف، وتمنح المستخدم القدرة على الحصول على قدر من الخصوصية، وعلقت الصفحة على تلك الإمكانيات المتاحة في الـ«آي فون» قائلة: «اللي يقولك الآي فون مفيهوش أي انبهار حط البوست ده في عينه، 80% من مستخدمي الـiPhone ميعرفوش نص الحاجات دي»، وتعرض الصفحة في النقاط التالية 24 إمكانية توفر عليك الوقت والجهد:

24. إذا أردت أن تعود إلى الصفحة الأولى عقب التصفح أو فتح أي تطبيق، عليك الضغط على الساعة لمرة واحدة.

23. وفي حالة تلقيك الـ«فويس نوت» عبر تطبيقات كالـ«whatsapp» أو «iMessage»، وترغب في سماعها وحدك، عليك وضع الهاتف على أذنك وتشغيلها ستتحول إلى السماعة الداخلية، وإذا لم تتمكن من التصرف بسرعة ووضع الهاتف بجانب الأذن يمكنك خفض الصوت من الـ«control center».

22. إذا طلب صديقك أن يتصفح هاتفك وتعلم أنه يميل إلى البحث داخل الهاتف والتعرف على أسرارك، يمكنك تأمين ذلك من خلال خاصية «Guided access»، التي تمنح صديقك القدرة على تصفح تطبيق واحد أنت من وافقت على فتحه له، وحينما يقرر الخروج منه يطلب الهاتف منه كتابة الـ«باسوورد»، ويمكنك تفعيلها أولًا بالضغط على «Settings»، و«general»، من بعدها «accessibility»، ثم «guided access»، لكن عليك في البداية وضع رقم سري من خلال الضغط على «passcode settings» ثم «set guided access passcode»، وأخيرًا عليك فتح التطبيق الذي ترغب به وتضغط على «الهوم» 3 مرات.

21. يمنحك القدرة على استخدام أصبعك في تحديد الصور التي ترغب في تظليلها ونقلها إلى صديقك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الوقت ذاته أنت لا تحتاج إلى اختيار كل الصور بذاتك، بل اختر صورة واحدة واسحب بأصبعك باقي الصور، حينها تتحدد الصور جميعها بسهولة.

20. كذلك أيقونة الساعة التي تظهر على الـ«هوم سكرين» تعرض الزمن الحالي كما هو دون ضبطه وفقًا لمنطقتك.

19. يظهر تاريخ اليوم في أيقونة الـ«calendar» تلقائيًا دون الحاجة أيضًا إلى الضبط.

18. يمكنك أن تجد أيقونة الـ«flash» في الـ«control center»، ويظهر على شكل الكشاف، كما أنه يتحرك إلى أعلى وأسفل عندما تستخدم خاصية الـ«فلاش».

17. يحتوي الهاتف على تطبيق الـ«iBooks»، ويمنحك القدرة على تحميل الكتب والملفات وتصفحها عبره، ومن أجل تحميل الكتب داخل التطبيق، عليك فتح موقع تحميل الكتاب من خلال تطبيق «سفاري» ثم تختار «open in iBooks» فقط.

16. يساعدك الهاتف على تقليل استعمال زر «هوم» من خلال إظهار زر مختصر على الشاشة يمكنك من التحكم في الجهاز المحمول بسهولة، والخطوات التي تفعل الخاصية هو أولًا بالضغط على «Settings»، ثم «General»، ومن بعدها «Accessibility»، و«Assistive Touch»، وأخيرًا «On».

15. يتمكن الهاتف من الكتابة بدلًا منك، في حالة إعمالك خاصية «Dictation»، يسجل الهاتف صوتك ويحرر ما نطقت به، ويتم تفعيلها من خلال تلك الخطوات، أولًا اضغط على «Settings»، ومن بعدها «General»، و«keyboard»، وأخيرًا «Enable Dictation».

14. تظل اللغة التي اخترتها في محادثتك الأخيرة مع أصدقائك باقية، مثل اختيارك للغة العربية أو الإنجليزية وإغلاقك للمحادثة، عندما تفتحها من جديد ستجد اللغة ذاتها كما هي.

13. يمكّنك الهاتف من استخدام المحادثة المرئية مع صديقك الذي يستعمل الآي فون مجانًا، عن طريق الـ«Facetime»، كما أنك تستطيع إجراء محادثات مع الأصدقاء عبر الـ «iMessages».

12. ستتمكن من التقاط الصورة بسهولة من خلال الضغط على زر رفع وخفض الصوت حتى إن كنت تضع «هيدفون» بالهاتف.

11. في حال رغبت في تكبير كلمة أثناء تصفحك لإحدى الصفحات عبر الإنترنت، كل ما عليك فعله هو كتابة هذه الكلمة في منطقة البحث «url» التي تقع أعلى الصفحة، سيظهرك لك عدة اختيارات وآخرها «On this page» و«Find» وبعد الضغط عليها سيسحب لك الكلمة ويظللها باللون الأصفر.

10. من الممكن أن تتصفح الصفحات الإلكترونية دون تسجيل للصفحات التي قمت بزيارتها، من خلال الضغط على كلمة «private»، بعدما تفتح «new tap» وستلاحظ عدم تسجيله للصفحات.

9. إذا شعرت بالحاجة إلى معرفة توقيت إرسال أو استقبال الرسائل النصية عليك سحبها إلى اليمين.

8. في حال رغبت في إزالة كلمات كتبتها داخل محادثة ولم ترسلها بعد، حرك الهاتف يمينًا ويسارًا وستظهر رسالة تأكيدية، وبمجرد ضغطك على عبارة «Undo Typing» تمسح الكلمات، وحتى تفعّل تلك الخاصية عليك أولًا الضغط على «Settings»، و«General»، ومن بعدها «Accessibility»، و«Shake To Undo»، ثم اضغط على «On».

7. كما يساعدك الآي فون على اختيار زمن عمل الأغاني، ثم تغلق تلقائيًا، وأيضًا تتحكم في ترتيب أي أغانٍ تغلق قبل الأخرى من خلال تلك الخطوات، أولًا اضغط على «Clock»، ثم «Timer»، و«When Timer Ends»، في النهاية اضغط على «Stop playing».

6. إذا كنت تضع سماعات الأذنين وشخص ما يتصل بك، تستطيع أن تجيب عن المكالمة عبر الضغط على الزر المثبت في سماعات الأذن، أما في حالة رفضك للرد على المكالمة، اضغط ضغطتين على الزر وفي المرة الثانية حاول الإطالة في الضغط.

5. يمكّنك الآي فون من التقاط الصور في الوقت ذاته الذي تسجل به فيديو، وذلك عبر استعمال دائرة تظهر في الجانب الأيسر من الشاشة.

4. إذا كنت من الأشخاص الذين يملكون الهواتف المحمولة الضخمة في حجمها، وتعوقك عن استخدام يد واحدة أثناء التعامل معها، يخلصك الآي فون من تلك المشكلة من خلال خاصية تجعل الشاشة تهبط إلى الجزء السفلي، وتتيح لك القدرة على الضغط على الشاشه بيد واحدة، وحتى تفعّل تلك الخاصية عليك الضغط على أيقونة «Settings»، وعقب ذلك «General»، ثم من بعدها «Accessibility»، و«Reachability»، وأخيرًا اضغط على «On».

3. كذلك يمكن أن تعطي أمرًا للهاتف بأن يعمل «الفلاش» من أجل تنبيهك في الوقت الذي تتلقى به المكالمات الهاتفية والـ«نوتفيكاشنز»، أي الإشعارات التي تطلقها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال الخطوات الآتية، أولًا ابحث عن كلمة «Settings»، من بعدها انقر على «General»، ثم «Accessibility»، وأخيرًا «LED Flash For Alerts».

2. إذا كنت تشاهد مقطع فيديو على هذا الهاتف وتريد مشاهدته بدءًا من الثواني الأولى له أو الانتهاء منه سريعًا، كل ما عليك فعله دون لمس الشاشة، هو الضغط لمدة تصل إلى 3 ثوان على زر رفع وخفض الصوت، الواقع على أحد جانبي الهاتف.

1. في حالة إن كنت تحتاج إلى إجراء عملية حسابية ووقعت في خطأ كتابة رقم لم ترغب به، لا تخف يمكنك إخفاؤه من خلال سحب هذا الرقم الزائد عن الحاجة إلى اليمين.

شبكةعيونالإخبارية

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