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الحلقة الثالثة من "حاميها حراميها": ميشو الحاوي يواجه الكابو.. وسرقة سيارة فطين

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الحلقة الثالثة من "حاميها حراميها": ميشو الحاوي يواجه الكابو.. وسرقة سيارة فطين الحلقة الثالثة من "حاميها حراميها": ميشو الحاوي يواجه الكابو.. وسرقة سيارة فطين

كتب : محمد صبري منذ 20 دقيقة

تبدأ احداث الحلة الثالثة بتجهيز ميشو الحاوي بعض الأسلحة التي سيستخدمها في مواجهة الكابو مع أصدقائه، وفي تلك الأثناء يشتري فطين سيارة جديدة، ويذهب مع والدته ليطلب يد قطر الندى، وأثناء جلوس فطين مع عائلة العروس، يتم سرقة سيارته الجديدة، ويعرف فطين أن سارق سيارته هو اللص المعروف درغام.

يذهب فطين إلى درغام لطلب سيارته، ويطلب درغام منه في المقابل أن يخرج أحد رجاله من قضية متورط بها، لكن فطين يرفض، يوافق فيهدده درغام بخطف والدته وخطيبته.

يذهب ميشو الحاوي إلى الكابو فى ليلة زفافه، ويواجهه بمساعدة أصدقائه، ويتغلب عليه ويسلمه إلى عزيز الصايغ" عدوه اللدود.

"حاميها حراميها"، من إخراج عصام شعبان، وتأليف محسن رزق، وبطولة سامح حسين، وعايدة رياض، وإنجى وجدان، ومى كساب

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DMC

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