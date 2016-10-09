«نوكيا» تستعد لإطلاق عدة هواتف ذكية بالسوق

ذكرت شركة نوكيا الفلندية لصناعة الالكترونيات، أنها تستعد لإطلاق عدة هواتف ذكية من صناعتها في الأسواق قريبًا.

ونقل موقع “Geekbench” عن مصدر مطلع في شركة نوكيا ان أحد تلك الهواتف سيحمل اسم “D1C”، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وبحسب الموقع سيأتي الجهاز الجديد بمعالج “Qualcomm Snapdragon 430″ ثماني النوى بسرعة 1.4 غيغاهيرتز وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغاهيرتز، كما سيعمل بنظام “Android 7.0 Nougat”.

ولم يذكر الموقع أي تفاصيل عن حجم الشاشة ودقتها كما لم يذكر تفاصيل عن دقة الكاميرتين الأمامية والخلفية.

وأضاف الموقع أن هاتف “D1C” سيأتي بـ3 أو 4 نسخ مختلفة كما ستكون هناك حواسيب لوحية تحمل اسم الطراز المذكور، وبحسب الخبراء تنوي الشركة طرح تلك الأجهزة قبل نهاية 2016، بعد انتهاء مدة العقد الموقع بين شركتي نوكيا ومايكروسوفت.

يذكر أن مايكروسوفت قد اشترت أسهم الشركة الفلندية نوكيا في العام 2014، ليختفي بعدها اسم نوكيا من أسواق الهواتف الذكية ويطرح تحت اسم Lumia، وفي مايو من العام الجاري وقعت نوكيا عقدًا مع شركة ” HMD Global Oy” يسمح للأخيرة بإنتاج أجهزتها خلال الـ 10 السنوات القادمة.