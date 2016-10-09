«التعليم»: المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي رفض إقامة لجنة خاصة لسارة سمير

قال بشير حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي رفض إقامة لجنة خاصة منفردة لامتحانات للبطلة الأولمبية سارة سمير، لافتًا إلى أن الشئون القانونية بالوزراوة رفضت أيضًا الأمر.

وأوضح حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي فى برنامج «مانشيت القرموطي» على قناة «العاصمة الجديدة»، أن وزير التربية والتعليم قام بإحالة الأمر إلى لجنة الفتوى بمجلس الدولة للبت في الأمر وهو ما ننتظره الأن، مضيفًا « إذا وافقت لجنة الفتوى على إقامة لجنة خاصة لها سنقوم بذلك، وإذا رفضت فلن نستطيع القيام بأي شئ لسارة سمير».

من جابها قالت سارة سمير بطلة مصر في أولمبياد البرازيل “سأهتم بالامتحانات والدراسة قبل اهتمامي بالبطولات، وأقوم الآن بالدراسة وأحصل على الدروس لأن المهم عندي أن أنجح فى الثانوية”.

وردًا على سؤول محاولة إحدى الدول تجنيسها، أكدت أنها لم يعرض عليها أحد التجنيس، مشيرة إلى أنها سترفض رفع علم آخر غير مصر.

ووجهت سارة رسالة لرئيس الجمهورية أن يطلب من المسئولين أن يهتموا بتعليم الأبطال المصريين، ورعايتهم «لأن التعليم هو مصدر دخل لنا».

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