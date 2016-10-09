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غدًا.. «عمرو الليثى» يحتفل بـ «يوم عاشوراء» فى برنامج بـ «وضوح»

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غدًا.. «عمرو الليثى» يحتفل بـ «يوم عاشوراء» فى برنامج بـ «وضوح» غدًا.. «عمرو الليثى» يحتفل بـ «يوم عاشوراء» فى برنامج بـ «وضوح»

الإعلامي عمرو الليثى

يستضيف الإعلامي عمرو الليثى في العاشرة مساء غد الإثنين، الشيخ رمضان عبد المعز بمناسبة الاحتفال بيوم عاشوراء الذي جسد فيه الله عز وجل، الانتصار للحق بنجاة سيدنا موسي عليه السلام‏،‏ وزهق الباطل بهلاك فرعون وزوال ملكه‏، وتتناول الحلقة مشروعية الاحتفال بيوم عاشوراء وهل يجوز الاحتفال به وماذا عن صيامه في ظل الأحاديث النبوية الشريفة.

كما يخصص الليثى فقرة عن الإنشاد الدينى، إضافة إلى تخصيص الحلقة للحديث في العديد من الأمور الدينية المختلفة.

يذاع برنامج بوضوح غدًا، الإثنين 10 أكتوبر في العاشرة مساءًاعلى شاشة قناة الحياة.

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