سر صحة "مُعمرة" تركية أتمت 102 عام : ابتعدت عما يحبه المصريون ...

سمر العشري

تقيم معمرة تركية، تدعى عائشة أكتاش، في قرية «كورشالي» غرب تركيا، ويبلغ عمرها 102 عام، ورغم كبر سنها إلا أنها تحرص على العمل يوميًا وكسب رزقها إلى الآن، قائلة إنها لا تدع الآخرين يقومون عنها بأعمالها، حسب ما نشر في «الشرق الأوسط».

وكشفت المعمرة أن سر بلوغها هذه السن دون معاناة من أمراض وآلام شيخوخة أنها لم تتذوق الشاي والقهوة منذ 60 عامًا، كما أنها تدقق كثيرًا في الطعام الذي تتناوله، كما تذكر: «لا أتناول أبدًا الحلوى التى تُشترى من محال الحلوى على الإطلاق، ولا العصائر المعلبة، وتحب تناول الفاكهة بأنواعها والخوخ بشكل خاص».

وتضيف: «أمتنع عن تناول الشاي والقهوة والبيض منذ نحو 60 عامًا، وأكثر من شرب الماء، ولا أنظر إلى ما يتناوله الآخرون، أجهز طعامي بنفسي، وفي شبابي كان والدي يطعمني عسل الصنوبر البري كثيرًا، فهو مفيد جدًا، ولولا هذا ما كانت لتنعم بهذه الحياة الصحية، وما كانت لتقوى على العمل في الحقل بيديها إلى الآن».

شبكةعيونالإخبارية

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