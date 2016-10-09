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المرصد : مقتل 50 شخصًا بينهم 9 أطفال إثر قصف على أحياء بحلب

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المرصد : مقتل 50 شخصًا بينهم 9 أطفال إثر قصف على أحياء بحلب المرصد : مقتل 50 شخصًا بينهم 9 أطفال إثر قصف على أحياء بحلب

سوريا – أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره لندن، بأن فصائل المعارضة قصفت، اليوم الأحد، أحياء الحمدانية والأعظمية وسيف الدولة في الجهة الغربية من حلب.

ووثق مدير المرصد رامى عبدالرحمن، حسبما ذكرت قناة «الحرة» الأمريكية، مقتل 50 شخصا، بينهم 9 أطفال، جراء قصف الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة القوات النظامية.

وأشار عبد الرحمن إلى أن المعارك تتركز أيضا فى الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة فى مدينة حلب على محور حى بستان الباشا في سط المدينة، ومحور حي الشيخ سعيد فى جنوبها، حيث تمكنت القوات النظامية من التقدم في نقاط عدة.

ومنذ إطلاق القوات النظامية السورية لهجومها قبل أكثر من أسبوعين، قتل 290 شخصا، بينهم 57 طفلا، في غارات جوية روسية وسورية وقصف مدفعى على الأحياء الشرقية من حلب.

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