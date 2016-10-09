«باناسونيك» تطور تلفازًا غير مرئي تمامًا

طورت شركة “باناسونيك Panasonic” تلفازًا غير مرئي تمامًا يمكن تشغيله بكبسة زر واحدة أو عبر تحريك اليد لتظهر شاشة على جدار زجاجي.

كشفت الشركة عن هذا التلفاز في معرض الالكترونيات الاستهلاكية، حيث قامت باناسونيك باستبدال شاشة “LED” بـ “OLED” لتكون شفافة، بحيث يمكن للمستخدمين رؤية ما خلفها بوضوح تام، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وتستخدم شاشة “OLED” إضاءة بكسل ذاتية، في حين تعتمد شاشة “LED” على الإضاءة الخلفية. وقد شوهد هذا الابتكار العائد لمصنع الالكترونيات الياباني للمرة الأولى في معرض الالكترونيات الاستهلاكية (CES) في يناير الماضي في لاس فيغاس.

وجاء في تقرير ماثيو سميث على “Engadget” ، “باناسونيك لم تصمم مجموعة غير مرئية فحسب، بل قامت بتحسين الصورة لدرجة أنه لا يمكن تمييزها عن صورة أجهزة التلفاز الحالية”.

وما يزال التلفاز عبارة عن نموذج أولي ومن المرجح أن يصبح متاحا بعد 3 سنوات، وفقًا للمتحدث باسم الشركة، كما لم يُعلن عن السعر بعد.

وقد طور التلفاز ليتم تشغيله على الأبواب الزجاجية، وحين لا يكون قيد الاستعمال، يمكن للمستخدمين رؤية التماثيل والأشياء الموضوعة خلفه.

وزود التلفاز بتطبيق موسيقي يمكن التحكم به من خلال عرض للموسيقى الرقمية على الشاشة، في حين يمكن رؤية ما خلف الشاشة في نفس الوقت.

يذكر أن شركة إل جي كشفت عن شاشة تلفاز بقياس 18 بوصة وبتقنيات مشابهة لتلفاز باناسونيك، وبالرغم من كونها عبارة عن نموذج أولي لحد الآن، وسيمكن استخدامها عما قريب.