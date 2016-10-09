أخبار عاجلة

قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... يجب أن ننظر إلى مناهج التعليم لمكافحة التطرف والإرهاب -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«باناسونيك» تطور تلفازًا غير مرئي تمامًا

Google+ Print
«باناسونيك» تطور تلفازًا غير مرئي تمامًا «باناسونيك» تطور تلفازًا غير مرئي تمامًا

التلفاز غير المرئي

طورت شركة “باناسونيك Panasonic” تلفازًا غير مرئي تمامًا يمكن تشغيله بكبسة زر واحدة أو عبر تحريك اليد لتظهر شاشة على جدار زجاجي.

كشفت الشركة عن هذا التلفاز في معرض الالكترونيات الاستهلاكية، حيث قامت باناسونيك باستبدال شاشة “LED” بـ “OLED” لتكون شفافة، بحيث يمكن للمستخدمين رؤية ما خلفها بوضوح تام، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وتستخدم شاشة “OLED” إضاءة بكسل ذاتية، في حين تعتمد شاشة “LED” على الإضاءة الخلفية. وقد شوهد هذا الابتكار العائد لمصنع الالكترونيات الياباني للمرة الأولى في معرض الالكترونيات الاستهلاكية (CES) في يناير الماضي في لاس فيغاس.

وجاء في تقرير ماثيو سميث على “Engadget” ، “باناسونيك لم تصمم مجموعة غير مرئية فحسب، بل قامت بتحسين الصورة لدرجة أنه لا يمكن تمييزها عن صورة أجهزة التلفاز الحالية”.

وما يزال التلفاز عبارة عن نموذج أولي ومن المرجح أن يصبح متاحا بعد 3 سنوات، وفقًا للمتحدث باسم الشركة، كما لم يُعلن عن السعر بعد.

وقد طور التلفاز ليتم تشغيله على الأبواب الزجاجية، وحين لا يكون قيد الاستعمال، يمكن للمستخدمين رؤية التماثيل والأشياء الموضوعة خلفه.

وزود التلفاز بتطبيق موسيقي يمكن التحكم به من خلال عرض للموسيقى الرقمية على الشاشة، في حين يمكن رؤية ما خلف الشاشة في نفس الوقت.

يذكر أن شركة إل جي كشفت عن شاشة تلفاز بقياس 18 بوصة وبتقنيات مشابهة لتلفاز باناسونيك، وبالرغم من كونها عبارة عن نموذج أولي لحد الآن، وسيمكن استخدامها عما قريب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا