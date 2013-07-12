الحلقة الثانية من "صرخة روح": لمى تفشل في استعادة علاقتها بزوجها

كتب : أمل القاضي منذ 17 دقيقة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "صرخة روح"، محاولة لمى أن تعيد علاقتها بزوجها "ياسر" مرة أخرى إلى طبيعتها، وذلك بعد اكتشاف خيانتها له مع صديقه سامر، ولكن محاولات لمى باءت بالفشل.

وترفض والدة حازم ، طلب شقيق لمى الزواج من نسرين سكرتيرة ياسر في الشركة، نظرًا للفارق الاجتماعي بينهما، وتحاول منعها من استمرار علاقتها بابنها.

يذكر أن مسلسل "صرخة روح" يدور حول "خماسيات الخيانة"، والتي بدأت بخماسية "عقاب أزلي" من تأليف رانيا البيطار، و بطولة علي كريم، وأمانه والي، وفادي الشامي، ونادين قدور، ورنا ريشة، وساندي نشواني، ويامن شقير، ومن إخراج ناجي طعمي.