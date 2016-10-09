شعارات لعلامات تجارية عالمية لم نكن نعرف مدلولها السري : تفاحة "أبل" المأكولة ...

سمر العشري

الشعار الترويجي للمنتج أمر مهم في تسويقه وانتشاره، فهناك شعارات كانت سببًا في رواج منتجات معينة، وأخرى كانت سببًا في إفشال منتجات أخرى، وتتميز شعارات بعض المنتجات العالمية ببساطتها وعدم تعقيدها إلا أن تلك الشعارات ليست فقط مجرد أشكال بسيطة للترويج للمنتجات، وإنما وراءها معاني ودلالات ولم يأتِ تصميمها مصادفة.

ورصد موقع «برايت سايد» شعارات لمنتجات عالمية لها دلالات ومعانٍ، كالتالي :

- هيونداي

يعتقد الكثيرون أن شعار شركة السيارات الكورية الجنوبية «هيونداي»، يشير فقط للحرف الأول من الكلمة، ولكن في حقيقة الأمر فإن الشعار هو عبارة عن عميل وموظف بالشركة يتصافحان، ليبدو على هيئة حرف «H» مائل.

- أديداس

جاء شعار منتجات شركة الأدوات والملابس الرياضية الألمانية «أديداس»، من خلال مؤسسها أدولف داسلر، وقد تم تغيير شعار الشركة على مدار السنين الماضية، ولكنه طوال الوقت يشمل 3 خطوط، والشعار الحالي هو عبارة عن 3 خطوط مائلة تشكل مثلثًا، وهي ترمز لجبل، الذي يمثل التحديات التي يجب على الرياضيين تخطيها أثناء ممارسة الرياضة.

- أبل

الشعار الشهير لشركة أبل الأمريكية، لم يكن مصادفة ليتماشى مع اسم الشركة، فمصمم الشعار، روب يانوف، شرح كيف توصل لذلك التصميم، وكيف جاءته فكرة التفاحة المقضومة، حيث يقول إنه اشترى تفاحًا ووضعه في وعاء، وقضى الوقت وهو يسحب تفاحة تلو الأخرى خلال أسبوع، وهو يعمل محاولًا أن يتوصل لشيء مميز في الصورة يجعلها أكثر إبداعًا وبساطة، وكان قضم التفاحة أثناء عمله هو جزء من التجربة، وبمحض الصدفة، خطرت على باله فكرة حين أدرك أن كلمة قضمة باللغة الإنجليزية «bite»، مماثلة في النطق لكلمة «byte» وهي وحدة قياس في المعلومات الرقمية في أجهزة الكمبيوتر.

- أمازون

عندما تنظر لشعار موقع أمازون الأمريكي للتسوق عبر الإنترنت، فإنك ستجد سهمًا باللون البرتقالي على هيئة ابتسامة، وذلك مبهج في حد ذاته، ويعني أن الشركة تود إرضاء زبائنها، ولكن الحقيقة وراء ذلك الشعار أنه لم يتم وضعه مصادفة تحت تلك الحروف بعينها، فالسهم ينطلق من حرف A ويتجه نحو حرف Z، أي أن الشركة تبيع كل شيء وأن لديها جميع المنتجات من A إلى Z، أي من الألف للياء.

- باسكن روبنز

ختارت باسكن روبنز للآيس كريم شعارًا، عبارة عن حرفي B و R باللونين الأزرق والوردي، وقد يبدو ذلك جميلًا ومختلفًا، إلا أنه بالنظر للحرفين ستجد أمامك رقم 31، وهو عدد نكهات الآيس كريم التي يبيعها المحل الشهير.

- تويوتا

شعار شركة تويوتا للسيارات عبارة عن دائرتين، واحدة قائمة والأخرى أعلاها بالعرض، وبالتدقيق ستجد أن ذلك يشبه فتحة الإبرة، فقد كانت تنتج الشركة قديمًا ماكينات نسيج.

- فورميولا 1

إذا نظرت جيدًا لشعار فورميولا 1، ستجد أن المسافة البيضاء بين حرف F والخطوط الحمراء تشكل رقم 1، بينما ترمز الخطوط الحمراء للسرعة التي يتم الوصول إليها باستخدام فورميولا 1.

- بينترست

الموقع الشهير pinterest، مخصص لنشر الصور والأخبار، فيما يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بتلك الروابط من خلال تعليقها «pin»، لذا فإن الحرف الأول من الكلمة P يعطي شكل الدبوس، الذي يُستخدم لتعليق الورق.

- بي إم دبليو

تشير الدائرة المقسمة باللونين الأزرق والأبيض في شعار بي إم دبليو إلى أجنحة طائرة تدور، فقد كانت الشركة في بداياتها تعمل في تكنولوجيا الطيران،بينما اللونان الأبيض والأزرق هما لونا علم بافاريا، وهي منشأ الشركة في ألمانيا.

- إل جي

شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية إل جي، اختارت شعارًا لشركتها عبارة عن حرفي LG على هيئة وجه إنسان يضحك، وقد أكدت أن ذلك يمثل طموحها في الحفاظ على علاقات إنسانية طبيعية مع عملائها.

شبكةعيونالإخبارية

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