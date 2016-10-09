متخصص في الحملات الانتخابية: «ترامب» حالةاستثنائية في التاريخ السياسي الأمريكي‎

قال المتخصص في شؤون الحملات الانتخابية، محمود إبراهيم، إن دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، يُعتبر حالة استثنائية في التاريخ السياسي الأمريكي، لكونه نجح في الإطاحة بـ كافة السياسيين المنافسين له، رغم كونه شخصية غير سياسية، ولم يَكن حاكمًا لأي ولاية من الولايات.

وأضاف إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج “السباق الانتخابي الأمريكي”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن المرشح الجمهوري ترامب، اقتحم الحياة السياسية بهدف واحد فقط، ألا وهو أنْ يُصبح رئيسًا للبلاد.

وتابع إبراهيم، أن اكتساح «دونالد ترامب»، لجميع مرشحي الحزب الجمهوري على مدار الانتخابات التمهيدية، تعد مفاجأة في الشارع السياسي الأمريكي.

وأوضح إبراهيم، أن دونالد ترامب، اعتذر مؤخرًا عن التصريحات التى ظهرت على الساحة، التى تحاول منافسته هيلاري كلينتون، استخدامها للتأثير على فرصه في الفوز.

كما لفت إبراهيم، إلى أن دونالد ترامب، شخصية غير سياسية، الأمر الذي ساهم في أخطائه العديدة في السباق الانتخابي.