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«وزير الطيران» يتفقد رحلات الجسر الجري لعودة الوفود البرلمانية بـ «شرم الشيخ»

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«وزير الطيران» يتفقد رحلات الجسر الجري لعودة الوفود البرلمانية بـ «شرم الشيخ» «وزير الطيران» يتفقد رحلات الجسر الجري لعودة الوفود البرلمانية بـ «شرم الشيخ»

شريف فتحي، وزير الطيران المدني أثناء الأحتفال

تفقد شريف فتحي، وزير الطيران المدني، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال مشاركتهما في احتفالية مجلس النواب بشرم الشيخ، بجناح للطيران الموجود في مقر إقامة الاحتفالية، وذلك للاطمئنان علي الخدمات والتسهيلات المقدمة الوفود البرلمانية ، حيث أقبل العديد من اعضاء مجلس النواب والعرب والافارقة المشاركين في الاحتفالية على زيارة جناح مصرللطيران، للإطلاع على أحدث البرامج التسويقية والخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة ، وكذلك مراجعة حجوزاتهم ، كما حرص البعض على الانضمام إلى عضوية برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus.

وطالب «فتحي»، خلال جولته بسرعة إنهاء اجراءات عودة الوفود علي الجسر الجوي الذي تنظمه الشركة ، وتيسير الاجراءات والأجابة علي كافة استفساراتهم.

وصرح «صفوت مسلم»، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ان الشركة تبدا جسرها الجوي لعودة الضيوف أعتباراً من غدًا، الإثنين بمعدل ١٤ رحلة يوميًا من شرم الشيخ إلي القاهرة.

وكان اليوم شهد انطلاق أولي فاعليات احتفالية مجلس النواب بمناسبة مرور ١٥٠ عامًا على تأسيسه ، بحضور الرئيس عبد الفتاح .

 

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