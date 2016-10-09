بريطانيا تتخلى عن خطة لنشر قوائم «الموظفين الأجانب» بالشركات

قالت وزيرة بريطانية، اليوم الأحد، إن الحكومة تخلت عن خطة لنشر قوائم الموظفين الأجانب بالشركات، وذلك بعد انتقادات واسعة النطاق للخطة.

وذكرت وزيرة التعليم، جوستين غرينينج، للمحطة التلفزيونية “آي تي في” أن “هذه ليست بيانات سيتم نشرها، لن يكون هناك على الإطلاق أي تشهير وتعيير”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت جرينينج “الأمر يتعلق بسياسة الإفادة والإعلام حتى يتسنى لنا معرفة أي مناطق وأجزاء في البلاد تعاني نقصًا في المهارات، والدليل على ذلك أن أصحاب العمل لا يستعينون بعمال محليين بالقدر الذي يفترض عليهم فعله، وبالتالي يمكننا هذا من تكييف سياساتنا في تلك المناطق حتى نتمكن من الاستجابة لذلك”.

ووسط الضغوط على الحكومة للحد من الهجرة بعد تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، أعلنت وزيرة الداخلية آمبر رود عن الخطة لنشر القوائم خلال خطاب ألقته الأسبوع الماضي في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم.

لكن ساسة معارضين وجماعات معنية بحقوق الإنسان ومجموعات تجارية انتقدوا جميعهم الخطة.