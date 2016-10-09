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مناهج مدرسة أمريكية بمصر: «إسرائيل انتصرت في حرب أكتوبر».. و«التعليم» تدرس الرد

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مناهج مدرسة أمريكية بمصر: «إسرائيل انتصرت في حرب أكتوبر».. و«التعليم» تدرس الرد مناهج مدرسة أمريكية بمصر: «إسرائيل انتصرت في حرب أكتوبر».. و«التعليم» تدرس الرد

الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قال بشير حسن المستشار الأعلامي لوزارة التربية والتعليم، ردًا على ما أثير مؤخرًا من تدريس إحدى المدارس التابعة للسفارة الامريكية بالقاهرة مواد دراسية تؤكد أن اسرائيل هى من انتصرت فى حرب أكتوبر وليس ، وأرسلنا طلب لوزارة الخارجية للرد على هذا الأمر.

وأضاف «حسن»، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مانشيت القرموطي”على قناة العاصمة الجديدة وزارة التربية والتعليم ليس لها ولاية على هذه المدارس باعتبار انها تتبع السفارة لأمريكية مباشرة.

من جانبه قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، لا أتصور أن لنا ولاية على المناهج والمواد التى تدرسها المدارس الخاصة للتابعة للسفارة الامريكية، مضيفًا، سنبحث هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلًا وسنعرف حدود المسئوليات المختلفة ، ولا اتصور أن لنا دخل بموضوع المناهج وتدريسها وتفاصيلها ولكننا سترد غدًا.

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