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رئيس البرلمان الأوروبي يطالب بحماية الديمقراطية من اليمين المتطرف

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رئيس البرلمان الأوروبي يطالب بحماية الديمقراطية من اليمين المتطرف رئيس البرلمان الأوروبي يطالب بحماية الديمقراطية من اليمين المتطرف

رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز

دعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، اليوم الأحد، إلى الدفاع عن الديمقراطية في وجه تنامي معادة الأجانب والتحريض من قبل التيار اليميني المتطرف.

وخلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر في مدينة دريسدن الألمانية، قال الألماني المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إنه يجب وقف هؤلاء الذين يهاجمون الديمقراطية ويهتفون “نحن الشعب” عند حدودهم حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

كما طالب شولتز بالتركيز في هذا الصدد على استراتيجيات حول كيفية التصدي للهجوم على الديمقراطية من قبل التيارات المتطرفة، وأكد أن حماية القيم الديمقراطية لا يمكن أن تتم إلا من خلال العمل المشترك.

وقال شولتس إن من الوهم أن يقيم المرء سياجًا حول بلد في الوقت الذي يساير فيه العولمة.

يشار إلى أن مدينة دريسدن، الواقعة شرقي ألمانيا، هي مهد حركة بيغيدا المعادية للإسلام والأجانب، كما أن شرق ألمانيا بشكل عام شهد تكرار الهجمات ذات الدوافع العنصرية على نُزُل لإيواء طالبي اللجوء.

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