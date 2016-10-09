مذيعة النهار عن احتفالية البرلمان: خير دليل إن مصر آمنة

علّقت الإعلامية أسماء مصطفى على مرور 150 عامًا على تأسيس البرلمان المصري، مؤكدةً أنه على الرغم من ثقل الأزمات التي مرت بها مصر عبر تاريخها، إلا أن برلمانها استطاع أن يظل صامداً وقوياً وشاهداً على صمود مصر.

في تغطية خاصة من شرم الشيخ، لاحتفالية البرلمان المصرى بمرور 150 عاما على تأسيسه، و أضافت “أسماء” أن انعقاد هذا المؤتمر في ظل القضايا الموجودة في الوطن العربي عمومًا وفي مصر تحديدًا، هو خير دليل على أن مصر آمنة وقادرة على استعادة قوتها ومكانتها، فياريت نسيبنا من الدعوات الموجودة على السوشيال ميديا” على حد قولها.

في هذا الشأن، أجرت مذيعة النهار حواراً مع النائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب المصري، وعضو البرلمان العربي، التي قدمت الشكر لكل الظروف التي أوصلت مصر هذه الاحتفالية، لافتةً إلى أن هذا المؤتمر الذي يشارك فيه جميع برلمانات العالم، فيما يعادل 4 نواب لكل دولة، إلا أن بعض وفود الدول العربية تجازوزت الـ 15 نائبًا حبًا في مصر وتنشيطاً للسياحة وإعادة الحياة لهذه المدينة.

اختتمت “الجمل” تصريحاتها موضحةً أن وجود البرلمان المصري باحتفالية اليوم ليس المقصود به الرفاهية أو المصايف بل إعادة الثقة في الأمن المصري والحياة في مصر، مضيفةً “احنا شوفنا كل العون من الوفود اللي جايه معانا في احتفالية النهاردة”.