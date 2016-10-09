أوكرانيا تعلن القبض على جاسوس يعمل لحساب روسيا

قال جهاز أمن الدولة الأوكراني اليوم الأحد إنه ألقى القبض على أوكرانى متلبس بالتجسس لحساب وكالة المخابرات العسكرية الروسية بعد أيام من اعتقال صحفي أوكراني بتهم التجسس في روسيا.

وأضاف أن المشتبه به استرعى انتباه جهاز أمن الدولة الأوكراني بعد أن عرض على مسئول عسكرى أوكرانى كبير الجنسية الروسية وأموالا مقابل تقديم وثائق شديدة السرية بشأن القدرات العسكرية الأوكرانية والعمل مع شركاء أجانب.

وأضاف البيان الصادر عن أمن الدولة "ضبط متلبسا على يد ضباط أمن الدولة الأوكرانيين أثناء تلقيه وحدة ذاكرة صغيرة تضم معلومات مزيفة كان يعتقد أنها وثائق سرية ذات طبيعة عسكرية."

ولم يصدر على الفور أى تعليق من السلطات الروسية.

وقال جهاز المخابرات الروسي يوم الاثنين الماضي إنه اعتقل ضابط مخابرات أوكرانيا لأنه جمع معلومات سرية بشأن أجهزة الدفاع والأمن الروسيين. وهي خطوة دفعت أوكرانيا إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى روسيا.

والعلاقات بين البلدين في أدنى مستوى لها بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014 ودعمت انفصاليين مؤيدين للروس في الصراع الذي نشب بعدها وأوقع أكثر من 9600 قتيل.