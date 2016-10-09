«البورصة» تربح 93.8 مليون جنيه بإجمالى تعاملات 419.3 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام التعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب، وصعد رأس المال السوق ليربح 93.8 مليون جنيه، بإجمالي تعاملات 419.3 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.82 % ليغلق عند مستوى 8436.82 نقطة، وارتفع أيضًا مؤشر الأوزان EGX20 بنحو 0.18% ليغلق عند مستوي 8374.32 نقطة، وأخيرًا المؤشر الأوسع نطاقًاEGX100 الذي أرتفع بنسبة 0.1 % ليغلق عند مستوي 806 نقطة.

على صعيد المؤشرات المتراجعة، هبط مؤشر EGX50 بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1353.23 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.24 % ليغلق عند مستوى 352.46 نقطة.

وسيطر الاتجاه الشرائي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، ليسجلوا صافي شرائي بمقدار 7.6 مليون جنيه، و16 مليون جنيه على الترتيب.

بينما اتجهت تعاملات المسثتمرين المصريين نحو البيع، مسجلين صافي بلغ 23.7 مليون جنيه، وإجمالي قيم التداولات 456 مليون جنيه.