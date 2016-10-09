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الناطق باسم حماس : نبارك أي عملية مقاومة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي

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الناطق باسم حماس : نبارك أي عملية مقاومة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي الناطق باسم حماس : نبارك أي عملية مقاومة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي

الناطق باسم حماس حازم قاسم

علق الناطق الإعلامي باسم حركة حماس بقطاع غزة، حازم قاسم، على استشهاد شاب فلسطيني عقب عملية إطلاق نار وسط حي الشيخ جراح، قائلًا “ما أعلنته حركة حماس، مُباركة هذه العملية باعتباره حقًا مشروعًا للشعب الفلسطيني، من أجل الدفاع عن مقدساته”.

وقال قاسم خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن هذا الشهيد الشاب الفلسطيني هو من أحد كوادر حركة حماس، بالإضافة إلى أن الحركة نعته اليوم، في بيان رسمي.

وأضاف قاسم أن هذه العملية التي قام بها الشهيد الفلسطيني نُباركها ونعتز بهذا العمل البطولي، كما أن حركة حماس تبارك أي عملية مقاومة لممارسات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي.

وأوضح قاسم أن من نفذ هذه العملية واحد من أبناء حركة حماس، لأنه هناك حالة من الانتفاضة المستمرة في الضفة الغربية، شارك فيها كل فصائل الشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال الصهيوني.

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