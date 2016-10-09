بالفيديو والصور.. جابر القرموطي يحول الاستوديو إلى منصة مجلس النواب‎

كتبت – إنجي لطفي

ظهر الإعلامى جابر القرموطي فى برنامجه “مانشيت القرموطي”، اليوم الأحد، بمحاكاة لاحتفالية مصر بمرور 150 عام على الحياة النيابية المصرية، حيث ظهر على بوديوم كبير كالذى يظهر عليه رئيس مجلس النواب “منصة رئيس مجلس النواب”، وعليها ميكروفونات، وخلفه بنر كبير يحمل 150 سنة حياة نيابية، وحمل الشاكوش والجرس الخاصين برئيس المجلس، وارتدى الطربوش الذي ارتداه أول رئيس للبرلمان المصرى عام 1866 وكان ذلك فى افتتاح أول برلمان مصري والذى افتتحه الخديوي اسماعيل .

كما استعرض تاريخ الحياة النيابية فى مصر منذ بدايتها فى نوفمبر 1866 وصولًا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الحالي، كما عرض صور للبرلمان منذ بداية تأسيسه.

وقال “القرموطي” هذا البرلمان قام بدور كبير فى الفترة الأخيرة ووافق على عدد من القوانين الهامة، كما تقاعس المجلس عن تنفيذ القانون فى قضية الدكتور عمرو الشوبكي، وطالب النواب بالاهتمام بقضايا المواطنين والبعد عن القضايا المثيرة والتى تتسبب فى استفذاذ المواطنين.

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