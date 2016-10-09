أخبار عاجلة

قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... يجب أن ننظر إلى مناهج التعليم لمكافحة التطرف والإرهاب -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالفيديو والصور.. جابر القرموطي يحول الاستوديو إلى منصة مجلس النواب‎

Google+ Print
جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

كتبت – إنجي لطفي

ظهر الإعلامى جابر القرموطي فى برنامجه “مانشيت القرموطي”، اليوم الأحد، بمحاكاة لاحتفالية بمرور 150 عام على الحياة النيابية المصرية، حيث ظهر على بوديوم كبير كالذى يظهر عليه رئيس مجلس النواب “منصة رئيس مجلس النواب”، وعليها ميكروفونات، وخلفه بنر كبير يحمل 150 سنة حياة نيابية، وحمل الشاكوش والجرس الخاصين برئيس المجلس، وارتدى الطربوش الذي ارتداه أول رئيس للبرلمان المصرى عام 1866 وكان ذلك فى افتتاح أول برلمان مصري والذى افتتحه الخديوي اسماعيل .

كما استعرض تاريخ الحياة النيابية فى مصر منذ بدايتها فى نوفمبر 1866 وصولًا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الحالي، كما عرض صور للبرلمان منذ بداية تأسيسه.

وقال “القرموطي” هذا البرلمان قام بدور كبير فى الفترة الأخيرة ووافق على عدد من القوانين الهامة، كما تقاعس المجلس عن تنفيذ القانون فى قضية الدكتور عمرو الشوبكي، وطالب النواب بالاهتمام بقضايا المواطنين والبعد عن القضايا المثيرة والتى تتسبب فى استفذاذ المواطنين.

" frameborder="0"> " frameborder="0"> " frameborder="0">

 

جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية