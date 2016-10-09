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أكبر سفينة حاويات بنمية في العالم تعبر قناة السويس قادمة من هولندا

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أكبر سفينة حاويات بنمية في العالم تعبر قناة السويس قادمة من هولندا أكبر سفينة حاويات بنمية في العالم تعبر قناة السويس قادمة من هولندا

هيئة قناة السويس – أرشيفية

عبرت قناة السويس اليوم الأحد أكبر سفينة حاويات بنمية عملاقة “أوسكار” ضمن قافلة الشمال قادمة من هولندا في طريقها إلى ماليزيا.

وقال مصدر ملاحي مسئول بهيئة قناة السويس، إن سفينة الحاويات أوسكار التابعة لشركة “ام أس سي” والتي تعد أكبر سفينة حاويات في العالم والتي تم إنشاؤها في شهر يناير من العام 2014 قد عبرت قناة السويس ضمن قافلة الشمال بحمولتها البالغة 198 ألف طن وهي تحمل علي متنها قرابة 19 ألف حاوية ترافقها قاطرة من قاطرات هيئة قناة السويس، تحسباً لحالات الطوارئ خلال رحلتها التي استغرقت قرابة 18 ساعة متصلة.

وأشار المصدر إلى أن السفينة قد عبرت قناة السويس العام الماضي في رحلتها الأولى وسددت 6 ملايين و 820 ألف جنيه رسوما لعبور القناة.

أ ش أ

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