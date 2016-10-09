ولى ولى العهد السعودى يبحث مع وزير الاقتصاد اليابانى الشراكة فى رؤية 2030

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد السعودى النائب الثانى لرئيس ىمجلس الوزراء وزير الدفاع بالرياض اليوم الأحد، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، والدولة للشؤون الخارجية الياباني كينتارو سونورا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاء استعراض مجالات الشراكة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والعمل على تحقيقها، وبحث دور الشركات اليابانية والحكومة اليابانية في تفعيل تحقيق هذه الرؤية، بما فيها تطوير برامج مشتركة بين البلدين، حيث تم البدء في تفعيل المجموعة اليابانية السعودية المشتركة لرؤية 2030 .

وكانت المجموعة المشتركة لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030 عقدت اجتماعها الأول في الرياض اليوم الأحد, والتي تشكل أحد نتائج الزيارة التي قام بها ولى ولى العهد لليابان سبتمبر الماضي, حيث تمحورت لقاءاته حول دعم التعاون بين المملكة واليابان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية والثقافية، وشكلت تلك الزيارة قفزة نوعية في العلاقات بين طوكيو والرياض، أتت أولى ثمارها بمقترح ياباني سعودي لتطوير رؤية مشتركة للعام 2030 تقوم على ممازجة الفرص التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني، وإستراتيجية اليابان للثورة الصناعية الرابعة والوصول إلى الأسواق الخارجية.

وقد أنشئت مجموعة مشتركة لتحقيق هذا الأمر يمثل الجانب السعودي فيها وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل محمد فقيه، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد عبدالله القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبدالعزيز الفالح، وبمشاركة من 23 جهة سعودية بالإضافة, بينما يمثل الجانب الياباني في هذه المجموعة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشيجي سيكو ووزير الدولة للشؤون الخارجية كينتارو سونورا.