وزير الإعلام الكويتى: اختيار الكويت كعاصمة للشباب2017 لم يأت من فراغ

أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح أن الإحتفال باختيار (الكويت عاصمة الشباب لعام 2017) لن ينجح دون الشباب أنفسهم الذين يحتلون جزءا كبيرا من اهتمام الدولة.

وقال الشيخ سلمان في كلمة له خلال اجتماعه اليوم الاحد، مع اللجنة العليا لـ(الكويت عاصمة الشباب لعام 2017) أن الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا للشباب واختارت الكويت عاصمة للشباب لعام 2017 بعد أن سبقتها البحرين عام 2015 والمغرب عام 2016.

وذكر أن اختيار الكويت لم يأت من فراغ بل بسبب اهتمام الكويت بالشباب واستجابتها لتوصيات الشباب في مبادرة (الكويت تسمع) مضيفا أن من ضمن التوصيات إنشاء وزارة مختصة بشؤون الشباب حظيت بمباركة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "الذي استجاب لصوت الشباب وتم انشاء الوزارة في عام 2013".

وأوضح أن أمير الكويت يحرص على رعاية الشباب وجعلهم في مقدمة اهتمامات الدولة لاسيما أن قضية الإهتمام بهذا الفئة من المجتمع تحولت من كونها قضية جزئية إلى قضية رئيسية ذات توجه عالمي.

وأفاد بأن الأمم المتحدة غيرت في عام 1995 نظرتها للشباب وبدأت بالتركيز عليهم بصورة أكبر وطرحت في عام 2015 استراتيجية جديدة لتمكين الشباب في التنمية المستدامة لعام 2030 وشجعت الدول على استثمارها للشباب.

وقال أنه خلال السنوات الماضية بدأ واقع الشباب يتغير في ظل وزارة الدولة لشؤون الشباب وتم تنفيذ الكثير من المشاريع الشبابية واستقطبت الوزارة الشباب تحت الثلاثين عاما للعمل بها وبث دماء وأفكار الشباب فيها مضيفا أن الكويت حظيت بإشادة من الأمم المتحدة باعتبارها نموذجا رائدا في الإهتمام بالشباب.

وألمح إلى أنه اعتبارا من شهر مايو 2017 وحتى شهر أبريل 2018 ستكون الكويت عاصمة للشباب موضحا أنه تم خلال اجتماع اليوم التخطيط لهذا الحدث الذي يشمل معظم مؤسسات ووزارات الدولة لتقديم مجموعة من الأنشطة والبرامج لدعم الشباب داخل الكويت وزرع بريق أمل للعالم العربي الذي يمر بالكثير من المحن والحروب.

ولفت إلى أن مسؤولية الكويت كبيرة تجاه العالم لاسيما أنها صنفت كمركز للعمل الانساني واستضافت مؤتمرات المانحين الثلاثة وقدمت تبرعات تجاوزت مليار دولار مضيفا أن هنالك طموحا حاليا لتعزيز التعاون العربي في المجال الشبابي وتعزيز الشراكة مع الامم المتحدة لتصبح الكويت عاصمة للشباب.