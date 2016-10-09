استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد، وسجل الدولار الأمريكي نحو 8.858 جنيه للشـراء، و8.88 جنيه للبيــع، وفقًا لأحـدث تقرير للبنك المركزي.

وبلغ سعر صرف اليورو نحو 9.93 جنيه للشراء، و9.955 جنيه للبيع، فيما سجل الجنيــه الإسترليني نحو 11.273 جنيه للشراء، و11.304 جنيهًا للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو9.06 جنيه للشراء، 9.09 جنيهات للبيع، فيما حقق «100» ين ياباني نحو 8.6 جنيهات للشراء، و8.625 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية، استقرت أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه، بالتعاملات الرسمية اليوم وسجل الريال السعودي نحو 2.361 جنيه للشراء، و2.367 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتـي نحو 29.33 جنيه للشراء، و29.46 جنيهًا للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتي نحو 2.411 جنيه للشراء، و2.4179 جنيه للبيع.

وسجل الريـال العماني نحو 22.804 جنيه للشـراء، و23.0661 جنيه للبيع، في حين بلغ سعــر صرف الدينار البحريني 23.2675 جنيه للشراء، و23.5531 جنيه للبيع.